Во время мобилизации в Украине территориальные центры комплектования могут посылать определенные типы повесток наперед, сообщает Politeka.

Как обьяснил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA", ТЦК не имеет права направлять мобилизационное распоряжение на дату, когда истекает отсрочка или бронирование, поскольку призу подлежат только граждане, не имеющие права на отсрочку.

Поэтому невозможно предсказать, будет ли это актуально через год. Также важно понимать, что ТЦК не может заранее знать, будет ли у военнообязанного основание для отсрочки через год.

Согласно законодательству, предполагается, что призыву подлежат только лица, не пользующиеся отсрочками. Учитывая это, ТЦК не может точно извинить, кто может быть мобилизован, невозможно знать все факторы, которые могут измениться со временем. К тому же, перед призывом каждый военнообязанный проходит профессионально-психологический отбор. Это еще одна важная причина, почему боевые повестки не могут быть отправлены наперед.

Однако ТЦК может вручить другие типы известий, в частности, для уточнения данных. Юрист отмечает, что это наиболее вероятный вариант. Поэтому важно следить за ситуацией и быть готовым к разным вариантам развития событий. Мобилизация в Украине продолжает оставаться важной темой, и граждане должны быть осведомлены о своих правах и обязанностях.