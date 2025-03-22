Во время мобилизации в Украине есть случаи, когда бронирование может быть аннулировано, узнайте основания отмены отсрочок.

Даже во время военного положения некоторые предприятия и организации имеют право бронировать военнообязанных работников от мобилизации в Украине , сообщает Politeka.

Однако есть законные основания для аннуляции такой брони, о чем рассказал юрист юридической компании «Приходько и партнеры» Михаил Лобунько.

Согласно Постановлению Кабинета Министров №76, отсрочка может быть отменена по нескольким причинам:

истечение срока действия;

увольнение военнообязанного из органов государственной власти, органов местного самоуправления или критически важных предприятий, учреждений;

временное прекращение трудового договора с критическим предприятием или учреждением;

завершение производства товаров или выполнение работ для ВСУ;

потеря предприятием статуса критически важного;

ликвидация органа государственной власти или иного учреждения;

обоснованное представление руководителя через портал "Действие";

невыполнение оператором противоминной деятельности в течение шести месяцев работ по разминированию (гуманитарному разминированию) по сертифицированному процессу (процессам) на основе информации, представленной Центром противоминной деятельности;

несоответствие военнообязанного условиям, указанным в порядке;

увольнение священнослужителя по заявлению ДЭСС об аннулировании брони.

Эти особенности могут привести к отмене бронирования от мобилизации в Украине, регулируемой законодательными нормами и процедурами через портал "Дія".

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