Даже во время военного положения некоторые предприятия и организации имеют право бронировать военнообязанных работников от мобилизации в Украине , сообщает Politeka.
Однако есть законные основания для аннуляции такой брони, о чем рассказал юрист юридической компании «Приходько и партнеры» Михаил Лобунько.
Согласно Постановлению Кабинета Министров №76, отсрочка может быть отменена по нескольким причинам:
истечение срока действия;
увольнение военнообязанного из органов государственной власти, органов местного самоуправления или критически важных предприятий, учреждений;
временное прекращение трудового договора с критическим предприятием или учреждением;
завершение производства товаров или выполнение работ для ВСУ;
потеря предприятием статуса критически важного;
ликвидация органа государственной власти или иного учреждения;
обоснованное представление руководителя через портал "Действие";
невыполнение оператором противоминной деятельности в течение шести месяцев работ по разминированию (гуманитарному разминированию) по сертифицированному процессу (процессам) на основе информации, представленной Центром противоминной деятельности;
несоответствие военнообязанного условиям, указанным в порядке;
увольнение священнослужителя по заявлению ДЭСС об аннулировании брони.
Эти особенности могут привести к отмене бронирования от мобилизации в Украине, регулируемой законодательными нормами и процедурами через портал "Дія".
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