Аренда в Киевской области предлагается на одну из самых маленьких квартир, площадью всего 15 квадратных метров, стоимость составляет 6 тысяч гривен в месяц, сообщает Politeka.net.
Объявление появилось на портале OLX.
Квартира расположена на 17 этаже в Ирпене, Киевская область. Поскольку площадь очень компактная, владелец отметил, что жилье подходит только одному человеку.
Арендное предложение будет стоить 6 тысяч гривен ежемесячно. Жилье имеет стильный ремонт и является двухэтажным. На втором ярусе расположено спальное место с ортопедическим матрасом.
Оборудовано кондиционером-инвертором, который работает на обогрев при температуре до 25 градусов мороза и охлаждения, а также имеет холодильник, бойлер, стиральную машину и индукционную плиту.
В помещении есть компактная кухня с рабочей зоной, а также полноценный санузел.
Подчеркнем, к началу марта 2025 года средняя аренда в Киевской области за однокомнатную квартиру составляет 12 178 гривен. В Киеве цены значительно выше – средняя стоимость однокомнатной съемки достигает 17 586 грн.
Цены в городах-спутниках Киева варьируются в зависимости от их расположения относительно столицы и удобного транспортного сообщения. Самые высокие цены на съем жилья наблюдаются в Вишневом, где однокомнатные стоят 10-12 тысяч грн.
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