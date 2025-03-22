Приобретение стартового пакета от lifecell – это только первый шаг, а чтобы начать им пользоваться, необходимо правильно выполнить инструкции.

Пользователи lifecell могут легко активировать новый номер или восстановить существующий, выполнив несколько простых действий, сообщает Политека.

На официальном сайте компании отметили, что для этого нужно вставить SIM-карту в свой смартфон или планшет, а затем набрать 111 и дождитесь поздравительного сообщения. После подтверждения – все будет автоматически активировано, а средства за пакетные услуги спишутся на следующие 4 недели.

Что еще нужно знать об активации

В компании отмечают, что начальный баланс на SIM-карте составляет 0 грн, но как только пакет вступает в действие, пользователь получает доступ к минутам, интернету и другим включенным услугам. Эта инструкция подходит как для новых SIM-карт, так и для абонентов, производящих эту процедуру повторно.

Активировать стартовый пакет lifecell можно в считанные минуты, говорят в компании. Следуя инструкции, абоненты быстро получат доступ ко всем возможностям оператора и будут оставаться на связи без необходимости отправляться в физический магазин.

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