Пользователи lifecell могут легко активировать новый номер или восстановить существующий, выполнив несколько простых действий, сообщает Политека.
На официальном сайте компании отметили, что для этого нужно вставить SIM-карту в свой смартфон или планшет, а затем набрать 111 и дождитесь поздравительного сообщения. После подтверждения – все будет автоматически активировано, а средства за пакетные услуги спишутся на следующие 4 недели.
Что еще нужно знать об активации
В компании отмечают, что начальный баланс на SIM-карте составляет 0 грн, но как только пакет вступает в действие, пользователь получает доступ к минутам, интернету и другим включенным услугам. Эта инструкция подходит как для новых SIM-карт, так и для абонентов, производящих эту процедуру повторно.
Активировать стартовый пакет lifecell можно в считанные минуты, говорят в компании. Следуя инструкции, абоненты быстро получат доступ ко всем возможностям оператора и будут оставаться на связи без необходимости отправляться в физический магазин.
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