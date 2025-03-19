Мобилизация в Украине предполагает, что мужчины, имеющие серьезные нарушения работы нервной системы, могут быть признаны непригодными к военной службе, сообщает Politeka.net.
Возможность была внесена в соответствии с приказом Министерства обороны №262.
Это не коснется лиц с прогрессирующими атрофическими заболеваниями, частыми эпилептическими приступами или тяжелыми воспалительными поражениями центральной нервной системы.
Болезни, дающие право на отсрочку от службы:
Стремительно развивающиеся воспалительные поражения ЦНС вызывают серьезные нарушения функций:
- менингит,
- энцефалит,
- миелит,
- энцефаломиелит,
- внутричерепные и внутрипозвоночные абсцессы.
Прогрессирующие атрофии и нарушения нервной системы:
- церебральный паралич,
- болезнь Паркинсона,
- рассеянный склероз,
- все виды дистоний (кроме вегетососудистой).
Эпилепсия (в случае частых приступов или выраженных психических расстройств).
Также болезни периферической нервной системы, быстро прогрессирующие и приводящие к значительным нарушениям функций, могут быть основанием для отсрочки.
Для получения освобождения от мобилизации в Украине через состояние здоровья военнообязанному нужно подать медицинские документы, подтверждающие диагноз, в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Окончательное решение принимает военно-врачебная комиссия (ВЛК).
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, юрист объяснил, сколько у ТЦК есть время на админвзыскание.
Також Politeka писала, о чем нужно сообщить ТЦК в марте 2025 года.
Как сообщала Politeka, стало известно о причинах, по которым могут отменить решение ВЛК.