Мужчины, имеющие серьезные нарушения работы нервной системы, могут быть признаны непригодными к военной службе, пока продолжается мобилизация в Украине.

Мобилизация в Украине предполагает, что мужчины, имеющие серьезные нарушения работы нервной системы, могут быть признаны непригодными к военной службе, сообщает Politeka.net.

Возможность была внесена в соответствии с приказом Министерства обороны №262.

Это не коснется лиц с прогрессирующими атрофическими заболеваниями, частыми эпилептическими приступами или тяжелыми воспалительными поражениями центральной нервной системы.

Болезни, дающие право на отсрочку от службы:

Стремительно развивающиеся воспалительные поражения ЦНС вызывают серьезные нарушения функций:

менингит,

энцефалит,

миелит,

энцефаломиелит,

внутричерепные и внутрипозвоночные абсцессы.

Прогрессирующие атрофии и нарушения нервной системы:

церебральный паралич,

болезнь Паркинсона,

рассеянный склероз,

все виды дистоний (кроме вегетососудистой).

Эпилепсия (в случае частых приступов или выраженных психических расстройств).

Также болезни периферической нервной системы, быстро прогрессирующие и приводящие к значительным нарушениям функций, могут быть основанием для отсрочки.

Для получения освобождения от мобилизации в Украине через состояние здоровья военнообязанному нужно подать медицинские документы, подтверждающие диагноз, в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Окончательное решение принимает военно-врачебная комиссия (ВЛК).

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