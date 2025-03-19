В ПФУ готовятся к изменениям в пенсионной системе – уже в 2025 году может быть введена накопительная пенсия в Украине, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в интервью журналисту Сергею Коробкину.
Это означает, что граждане будут получать выплаты не только солидарной системы, но и с собственного накопительного счета. Пока пенсионные выплаты в финансируются по солидарной модели: взносы работающих граждан направляются на выплаты нынешним пенсионерам.
С введением накопительной системы каждый работник будет иметь персональный счет, на который будут отчисляться средства. Они будут инвестироваться и приумножаться, создавая дополнительный источник дохода после выхода на заслуженный отдых.
Накопительная пенсия в Украине неоднократно откладывалась из-за экономической нестабильности и недоверия граждан. Однако в этот раз, по словам Марчак, все риски учтены. Первые три года система будет работать под полным контролем государства:
- будет создан специальный государственный фонд для накопления пенсионных средств;
- инвестиции будут осуществляться прозрачно, по четким правилам;
- внедрят дополнительные гарантии безопасности, подобные действующим в банковском секторе.
Нововведение рассчитано на будущее поколение. Действующие пенсионеры продолжат получать выплаты по старым правилам, а работающие сейчас в будущем смогут рассчитывать на два источника дохода после выхода на заслуженный отдых.
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