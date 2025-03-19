Накопительная пенсия в Украине неоднократно откладывалась из-за экономической нестабильности и недоверия граждан, однако к ней скоро перейдут.

В ПФУ готовятся к изменениям в пенсионной системе – уже в 2025 году может быть введена накопительная пенсия в Украине, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в интервью журналисту Сергею Коробкину.

Это означает, что граждане будут получать выплаты не только солидарной системы, но и с собственного накопительного счета. Пока пенсионные выплаты в финансируются по солидарной модели: взносы работающих граждан направляются на выплаты нынешним пенсионерам.

С введением накопительной системы каждый работник будет иметь персональный счет, на который будут отчисляться средства. Они будут инвестироваться и приумножаться, создавая дополнительный источник дохода после выхода на заслуженный отдых.

Накопительная пенсия в Украине неоднократно откладывалась из-за экономической нестабильности и недоверия граждан. Однако в этот раз, по словам Марчак, все риски учтены. Первые три года система будет работать под полным контролем государства:

будет создан специальный государственный фонд для накопления пенсионных средств;

инвестиции будут осуществляться прозрачно, по четким правилам;

внедрят дополнительные гарантии безопасности, подобные действующим в банковском секторе.

Нововведение рассчитано на будущее поколение. Действующие пенсионеры продолжат получать выплаты по старым правилам, а работающие сейчас в будущем смогут рассчитывать на два источника дохода после выхода на заслуженный отдых.

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