Украинцам рассказали, когда отключат отопление в Киеве, появились прогнозы и решения городских властей.

Эксперты рекомендуют жителям Киева следить за официальными заявлениями местных властей о завершении отопительного сезона, поскольку мартовская погода остается нестабильной, передает Политека.

Согласно законодательству, теплоснабжение в жилых домах отключают, если среднесуточная температура превышает +8°C в течение трех дней подряд.

Коммунальные службы постоянно мониторят температуру воздуха, чтобы своевременно принять решение.

В ближайшие недели в Украине ожидается похолодание, поэтому батареи пока не отключат.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев пояснил, что процесс прекращения подачи тепла в столице зависит от стабильных погодных условий.

Власти учитывают не только температуру, но и комфорт украинцев и безопасность систем теплоснабжения.

Раннее прекращние подачи тепла может привести к увеличению нагрузки на электросети, поскольку украинцы начнут активнее использовать электрообогреватели.

С учетом повреждений энергосистемы Украины это может создать дополнительный дефицит электроэнергии.

В 2024 году батареи стали холодными 28 марта, ориентируясь на погодные условия и оптимальное использование энергоресурсов.

В 2025 году точная дата завершения отопительного сезона в Киеве будет зависеть от погодных условий в конце марта.

Жителям столицы рекомендуется следить за официальными сообщениями КГГА для получения актуальной информации.

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