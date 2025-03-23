Пенсия в Украине – это не только ежемесячные выплаты, но и дополнительная поддержка в виде транспортных, медицинских, коммунальных и юридических льгот, пишет Политека.
Как пишет 24 канал, пенсионеры могут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте, в том числе в трамваях, троллейбусах, автобусах и метро. Право на это определяется местными властями, поэтому условия могут отличаться в разных регионах. Кроме того, действуют скидки на загородные электрички.
Для лиц с низкими доходами предусмотрены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Отдельные категории, такие как ветераны, участники боевых действий или работники сельских образовательных и медицинских учреждений могут получить дополнительные скидки на оплату ЖКУ.
Пенсия в Украине также предоставляет медицинские гарантии, включая программу "Доступные лекарства", частичное покрытие расходов на санаторно-курортное лечение и возможность получения бесплатных консультаций в государственных медучреждениях.
Ранее мы писали , что во многих европейских странах действуют накопительные или профессиональные системы, по которым пожилые люди получают денежное довольствие.
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