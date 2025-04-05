Мобилизация в Украине продолжается, и в рамках нее появилась возможность проходить военно-врачебную комиссию, не оказываясь в территориальном центре комплектования и социальной поддержки

Военнообязанные могут получить электронное направление и обратиться в медицинские учреждения, где есть соответствующие комиссии во время мобилизации в Украине, пишет Политека.

Как сообщила юрист АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС" Анастасия Руденко, изменения, вступившие в силу в 2025 году, значительно упрощают процедуру прохождения ВЛК. Теперь военнообязанные могут пройти медицинскую комиссию не только в ТЦК, но и в определенных медицинских учреждениях, в частности в поликлиниках, если они имеют электронное направление.

Как сообщила эксперт, для этого можно использовать мобильное приложение "Резерв+", через которое можно получить направление в момент.

С 31 января 2025 года Министерство обороны внедрило новый сервис через приложение "Резерв+". Для того чтобы получить направление на ВЛК во время, когда идет общая мобилизация в Украине, необходимо авторизироваться в приложении, подать запрос и в течение суток получить электронный документ.

Такая система гораздо более удобна для тех, кто хочет избежать посещения территориального центра комплектования. После взятия документа, будь то электронное или бумажное, мужчина может обратиться в медицинское учреждение, уполномоченное проводить военно-врачебную комиссию. У большинства крупных городов уже есть поликлиники, где они созданы.

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