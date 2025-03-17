За последний месяц произошло подорожание молочных продуктов во Львове, что сказалось на ценах в магазинах.

Зафиксировано подорожание кофе в Киеве , в частности, на популярный бренд Nescafe Gold, сообщает Politeka.

Если еще в январе 2025 г. цена на упаковку 210 г составляла 372,20 грн в сети магазинов Auchan, то среднемесячный ценник фиксировалась на уровне 390,28 грн. Это стоимость значительно больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Данные отражают общую тенденцию роста цен на товары первой необходимости. Сравнение среднемесячных ценников в разных периодах показывает, что кофейные изделия постоянно дорожают, а в последние несколько месяцев зафиксирован значительный рост стоимости этого популярного напитка. в феврале 2025 года цена на Nescafe Gold стабильно держалась на уровне 390,28 грн, что на несколько гривен больше цены января.

Несмотря на колебания стоимости, кофейные продукты остаются в числе ключевых элементов потребительской корзины, и для многих потребителей подорожание кофе в Киеве является сигналом пересмотра затрат. Такая ситуация заставляет людей искать альтернативные варианты или выгодные предложения от других производителей. Среднемесячные ценники на товар продолжают расти, и, вероятно, это станет характерной чертой 2025 года.

Следовательно, киевлянам стоит посмотреть свою корзину, чтобы не потерять деньги.

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