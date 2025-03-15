Существует случай, когда во время обжалования результатов ВЛК гражданин не может быть призван на службу, пока продолжается мобилизация в Украине.

Мобилизация в Украине предполагает, что во время обжалования решения военно-врачебной комиссии гражданин может быть призван на службу, если он получил заключение "пригодный к военной службе", сообщает Politeka.net.

На портале "Юристи.UA" назвали исключение.

Да, существует одна ситуация, когда мобилизация в Украине может быть приостановлена ​​на время рассмотрения жалобы. Военнообязанный гражданин, прошедший военно-врачебную комиссию, имеет право обжаловать результаты ВЛК, если считает их неверными или некорректными.

В процессе обжалования результатов комиссии в ТЦК высшего уровня гражданин не имеет права на отсрочку — он может быть мобилизован, поскольку формально признан пригодным для службы.

Существует случай, когда при обжаловании результатов ВЛК гражданин не может быть мобилизован. Это происходит, пока идет мобилизация в Украине, если военнообязанный подает иск в суд относительно результатов военно-врачебной комиссии. Кроме того, он должен подать еще один иск – об обеспечении предварительного иска.

В таком случае суд может принять решение о приостановлении мобилизационного процесса до завершения рассмотрения иска о результатах ВЛК.

Подчеркнем, что недавно призывной возраст в Украине снизили с 27 до 25 лет (ст. 15 закона Украины О воинской обязанности и военной службе).

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