Пока продолжается мобилизация в Украине, мужчинам позволяют освободиться от призыва только после прохождения медицинского осмотра в военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Мужчин, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, могут признать непригодными к военной службе, то есть мобилизация в Украине их не затронет, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, с какими заболеваниями не мобилизуют.

Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, в такие категории относятся лица с тяжелыми болезнями печени и почек.

В число патологий, исключающих возможность службы в армии, входят:

Алкогольная болезнь

Токсическое поражение

Печеночная недостаточность

Кроме того, непригодными к службе могут признать лиц со значительными нарушениями функции печени из-за таких заболеваний:

Хронические гепатиты (продолжительностью более 6 месяцев, включая вирусные гепатиты B, C, D и аутоиммунные формы).

Фиброз (образование чрезмерной соединительной ткани, нарушающей функцию органа).

Цирроз (необратимое поражение, при котором нормальная ткань замещается рубцовой).

Чтобы получить увольнение, пока продолжается мобилизация в Украине, военнообязанный должен пройти медицинское освидетельствование в военно-врачебной комиссии (ВЛК). Решение принимается на основании выводов врачей, которые оценивают степень тяжести заболевания и его влияние на состояние здоровья.

Также освобождаются мужчины, имеющие почечную недостаточность IV-V стадии, возникшей в результате таких проблем со здоровьем:

Гломерулярные и тубулоинтерстициальные заболевания почек

Нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит

Острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит.

Хронический первичный пиелонефрит и нефропатия.

Если у военнообязанного есть одна из этих патологий, он должен пройти медицинскую комиссию, которая определит его пригодность к службе.

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