Для высокой пенсии в Украине необходимо иметь значительный трудовой опыт и официальный доход, существенно превышающий среднеуровневый показатель.

Чтобы выйти на пенсию в Украине с выплатой 10 000 грн нужно иметь значительный страховой стаж и высокий уровень официальной заработной платы, сообщает Politeka.net.

Если зарплата была среднестатистической, опыт должен быть больше, а для тех, кто платил только минимальные взносы, достичь такого уровня пенсии будет очень сложно.

Она формируются на основе индивидуального подхода , учитывая следующие факторы:

Официальная заработная плата – чем выше степень, с которой уплачивались взносы, тем больше коэффициент при расчете.

– чем выше степень, с которой уплачивались взносы, тем больше коэффициент при расчете. Страховой стаж – количество лет, в течение которых человек работал официально и платил ЕСВ.

– количество лет, в течение которых человек работал официально и платил ЕСВ. Средняя зарплата по стране – используется средний показатель за последние три года перед выходом на заслуженный отдых.

Формула расчета СЗП × ИКЗ × КС , где:

СЗП – средняя зарплата

– средняя зарплата ИКЗ – индивидуальный коэффициент оклада

– индивидуальный коэффициент оклада КС – коэффициент страхового стажа (1 год = 1%)

Предположим, что среднестатистический доход по стране составляет 15 000 грн, а человек получал вдвое больше.

Если же оклад был на уровне средней по стране, то для достижения выплат 10 000 грн нужно 66 лет опыта, что является нереалистичным.

Таким образом, для высокой пенсии в Украине необходимо иметь значительный трудовой опыт и официальный доход, существенно превышающий стандартный уровень.

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