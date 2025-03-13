Узнайте, хватит ли 30 лет стажа, чтобы была достойная пенсия в Украине в 2025 году.

Пенсия в Украине в 2025 году при наличии 20-летнего стажа все равно может быть незначительной, сообщает Politeka.

Если у украинца 20 лет трудового опыта и зарплата составляет 15 тысяч гривен, то его денежная поддержка будет достаточно небольшой.

Как изменится сумма выплат, если продолжительность увеличится на 10 лет

Для точного расчета финансовой помощи человека с 30 лет трудовой деятельности в 2025 году используем специальный пенсионный калькулятор. Расчет действует по общим условиям без учета льготных категорий населения, таких как ветераны войны, почетные доноры или дети войны.

Согласно данным Пенсионного фонда, для выхода на заслуженный отдых в 2025 году с 30 годами периода работы лицу должно быть 63 года. В случае 60 лет для получения выплат требуется не менее 32 лет стажа, а для выхода в 65 лет – от 15 до 21 года.

Если 63-летний украинец с минимальной зарплатой в 8 тысяч гривен захочет стать пенсионером в 2025 году с 30 годами стажа, его помощь составит всего 3103 грн. В случае, когда зарплата составляет 15 тысяч гривен, выплаты будут значительно выше – 5817 гривен.

Это доказывает, что даже незначительное увеличение заработной платы или отработанного времени может оказать существенное влияние на сумму финансовой помощи для пенсионеров.

Таким образом, пенсия в Украине остается от меньшего количества отработанных лет и уровня заработной платы.

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