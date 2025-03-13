В Укрзализныце рассказали о назначении двух дополнительных поездов, соединяющих Одессу со Львовом и Киевом, передает Политека.

С 12 по 13 марта на железнодорожных путях Украины начинает действовать новый график, сообщили в пресс-службе компании.

Расписание движения назначенных пассажирских маршрутов теперь выглядит по-новому.

Укрзализныця сообщила о дополнительном маршруте №168/167 сообщением Львов – Одесса, который отправится в 7:26 и прибудет в южную пальмиру в 18:17.

В обратном направлении он отправится в 07:53 и прибудет в Львов в 18:23.

Также, начиная с 9 марта, будет курсировать дополнительный поезд №265/266 сообщением Киев – Одесса – столица, пишет Политека.

Он отправится в 08:33 и прибудет в южную пальмиру в 18:08.

Обратный рейс отправится в 11:27 и прибудет в столицу в 20:42.

Также дополнительно, 16 и 30 марта 2025 украинцы смогут поехать в Карпаты поездом №159/160 Киев - Трускавец - столица. Отправление в 10:16, а в обратном направлении – в 8:33

Ранее сообщалось, что на этой неделе будет введен новый график, он появился в связи с выполнением ремонтных работ, узнайте, как выглядит расписание.

Как добавили в "Укрзализныце", продажа билетов на все эти дополнительные поезда уже открыта.

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