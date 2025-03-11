Цього тижня буде запроваджено новий графік поїздів із Києва.

Новий графік поїздів із Києва з'явився у зв'язку з виконанням ремонтних робіт, дізнайтесь, як виглядає розклад, передає Політека.

З 12 по 13 березня на залізничних коліях України починає діяти новий графік поїздів із Києва.

Про це інформує Укрзалізниця .

"У зв'язку з виконанням ремонтних робіт перегону Чуднів-Волинський-Разині повідомляють, що на одну добу, з 12 по 13 березня змінюється рух електропоїздів на ділянках Козятин-Фастів, Козятин-Жмеринка та Козятин-Шепетівка", - йдеться у повідомленні.

Новий графік поїздів із Києва виглядає так:

Графік руху електропоїзда 6202 Козятин 1-Фастів 1 на добу 13 березня:

Козатин-1 — 4:00

Сестринівка — 04:12/13

Чорнорудка —4:22/23

Бровки —04:40/54

Харліївка — 05:03/04 Піп 05:26/27 Шкірянка 05:35/36

Трилі — 05:43/44

Фастов1 — 05:55.

Новий графік руху електропоїзда 6204 Козятин-1-Фастів-1 за добу 13 березня:

Казатин-1 —05:30

Сестринівка - 05:42/9 05:54/55 Чорнорудка - 05:59/06:00 Вчора - 06:09/10 Бровки - 06:20/21 Харліївка -06:29/30 Попільня - 06: 37/38 Саверці 07

Фастів-1 - 07:20

ЕПК 6206 Козятин-1 — Фастів-1 на добу 13 березня:

Козятин-1 — 08:57 Сестриновка — 09:08/09 Вернигородок — 09:15/16 09:35/36 Бровки — 09:46/47 Харлиевка — 09:55/56 Пепельня — 10:03/04 Саверцы — 10:10/11 Чернявка — 10:16/17 Кожанка — 10:25/26 Триполи — 10:32 07

Фастів-1 - Козятин-1 на одну добу 12 березня Фастів-1 - 12:27 Триліса - 12:39/40 Шкірянка - 12:47/48 Чернявка -12:55/56 Саверці - 13:01/02 Харків -13:08/1 Вчорайше

Белоселье — 13:48/49 Вернигородок — 13:53/54 Сестриновка — 14:00/01 Казатин-1 — 14:12.

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