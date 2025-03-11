На этой неделе будет введен новый график поездов из Киева.

Новый график поездов из Киева появился в связи с выполнением ремонтных работ, узнайте, как выглядит расписание, передает Политека.

С 12 по 13 марта на железнодорожных путях Украины начинает действовать новый график поездов из Киева.

Об этом информирует Укрзализныця.

"В связи с выполнением ремонтных работ перегона Чуднов-Волынский-Разине сообщают, что на одни сутки, с 12 по 13 марта меняется движение электропоездов на участках Казатин-Фастов, Казатин-Жмеринка и Казатин-Шепетовка", - говорится в сообщении.

Новый график поездов из Киева выглядит так:

График движения электропоезда 6202 Казатин 1-Фастов 1 на сутки 13 марта:

Козатин-1 — 4:00

Сестриновка — 04:12/13

Чернорудка —4:22/23

Бровки —04:40/54

Харлиевка — 05:03/04 Поп 05:26/27 Кожанка 05:35/36

Трилиси— 05:43/44

Фастов1 — 05:55.

Новый график движения электропоезда 6204 Казатин-1-Фастов-1 в сутки 13 марта:

Казатин-1 —05:30

Сестриновка — 05:42/9 05:54/55 Чернорудка - 05:59/06:00 Вчера - 06:09/10 Бровки - 06:20/21 Харлиевка -06:29/30 Пепельня - 06: 37/38 Саверцы - 06:44/45 Чернявка - 0 леса — 07:06/07

Фастов-1 — 07:20

Электропоезд 6206 Казатин-1 — Фастов-1 на сутки 13 марта:

Козятин-1 — 08:57 Сестриновка — 09:08/09 Вернигородок — 09:15/16 09:35/36 Бровки — 09:46/47 Харлиевка — 09:55/56 Пепельня — 10:03/04 Саверцы — 10:10/11 Чернявка — 10:16/17 Кожанка — 10:25/26 Триполи — 10:32 07

Фастов-1 - Казатин-1 на одни сутки 12 марта Фастов-1 - 12:27 Трилеса - 12:39/40 Кожанка - 12:47/48 Чернявка -12:55/56 Саверцы - 13:01/02 Харьков -13:08/1 Вчорайше — 13:35/36 Чернорудка — 13:43/44

Белоселье — 13:48/49 Вернигородок — 13:53/54 Сестриновка — 14:00/01 Казатин-1 — 14:12.

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