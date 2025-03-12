Иногда у украинцев возникают проблемы с мобильной связью или услугами Интернета, поэтому следует знать, как связаться с оператором Киевстар, сообщает Politeka.net.
Объясняем действенные и быстрые способы, как связаться с оператором.
С помощью приложения.
Система Мой Киевстар является удобным инструментом для соединения с оператором компании. Для начала нужно пройти быструю регистрацию (если вы еще не зарегистрированы) или авторизоваться. После этого на сайте можно начать общение через онлайн-чат:
- для абонентов предоплаченной связи или контракта – чат-иконка расположена внизу страницы;
- для юридических лиц – во вкладке "Обратная связь" есть опция "Онлайн-помощник".
Через интеллектуальный чат-бота.
Компания предлагает интеллектуального чат-бота по имени Зоряна, который поможет решить вопрос с тарифом или услугой. В случае затруднений подключится реальный оператор. Зоряна доступна через следующие мессенджеры:
- Вайбер;
- Телеграмма;
- Фейсбук .
По телефону.
Еще один вариант – позвонить по соответствующим номерам: абоненты могут звонить на короткий номер 466 или многоканальный 0800300466 . Все звонки на эти номера бесплатны.
Во время пребывания в роуминге.
Если вы находитесь за границей и нужно обратиться в Kyivstar, следуйте следующим шагам:
- Наберите 105 466# и нажмите "Вызов".
- Вызов будет автоматически отменен.
- Ожидайте обратного звонка, который поступит из номера +380674660466.
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