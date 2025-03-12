Если ищете способ, как дозвониться к Киевстар, это руководство поможет тебе избежать прослушивания длинных голосовых меню.

Иногда у украинцев возникают проблемы с мобильной связью или услугами Интернета, поэтому следует знать, как связаться с оператором Киевстар, сообщает Politeka.net.

Объясняем действенные и быстрые способы, как связаться с оператором.

С помощью приложения.

Система Мой Киевстар является удобным инструментом для соединения с оператором компании. Для начала нужно пройти быструю регистрацию (если вы еще не зарегистрированы) или авторизоваться. После этого на сайте можно начать общение через онлайн-чат:

для абонентов предоплаченной связи или контракта – чат-иконка расположена внизу страницы;

для юридических лиц – во вкладке "Обратная связь" есть опция "Онлайн-помощник".

Через интеллектуальный чат-бота.

Компания предлагает интеллектуального чат-бота по имени Зоряна, который поможет решить вопрос с тарифом или услугой. В случае затруднений подключится реальный оператор. Зоряна доступна через следующие мессенджеры:

По телефону.

Еще один вариант – позвонить по соответствующим номерам: абоненты могут звонить на короткий номер 466 или многоканальный 0800300466 . Все звонки на эти номера бесплатны.

Во время пребывания в роуминге.

Если вы находитесь за границей и нужно обратиться в Kyivstar, следуйте следующим шагам:

Наберите 105 466# и нажмите "Вызов".

Вызов будет автоматически отменен.

Ожидайте обратного звонка, который поступит из номера +380674660466.

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