Подорожание рыбы в Киеве коснулось не всех видов, поэтому некоторое понижение стало приятной новостью для покупателей.

С началом Великого поста многие украинские меняют свой рацион, отказываясь от мяса, однако сэкономить в эти дни не получится, ведь наблюдается подорожание рыбы в Киеве, сообщает Politeka.net.

Данные опубликовали на сайте Минфин. Однако некоторые виды рыбы в супермаркетах могут обрадовать удешевлением.

В частности, немного подешевел карп. В феврале килограмм живого карпа стоил в среднем 155,48 гривен, а сейчас его цена снизилась до 150,10. В сети Auchan его можно приобрести за 139,00, а в Megamarket – за 161,20 гривен.

Уменьшилась и стоимость потрошеного карпа: в феврале средняя стоимость составляла 199,05, а в марте – уже 195,30. Однако в зависимости от магазина расценки существенно отличаются: в Auchan – 169,00 грн/кг, в то время как в Megamarket – 221,60.

Приятные изменения коснулись и сельди. Стоимость слабосоленой сельди упала со 196,04 до 192,00 грн/кг. Самый дешевый вариант можно найти в Novus – 169,00 грн/кг, а самый дорогой – в Megamarket, где цена достигает 228,00 гривен.

Однако без подорожания рыбы в Киеве не обошлось. Cвежемороженая скумбрия, средний ценник которой в феврале за килограмм была 189,27, а в марте стоимость достигла уже 190,00 грн/кг. У Novus она стоит 169,00 гривен, тогда как у Megamarket – 211,00.

Таким образом, март принес хорошие новости для любителей этого продукта, ведь ее можно приобрести по более доступным ценам. Хотя скумбрия и выросла в цене.

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