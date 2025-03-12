Военные, находящиеся в госпитале и нуждающиеся в повторном прохождении ВЛК, задаются вопросом, что делать во время, когда мобилизация в Украине продолжается, пишет Политека.
Юрист Владислав Дерий пояснил, что в Украине находящиеся на лечении военные могут обращаться в командование с запросом на повторное прохождение военно-врачебной комиссии в случае ухудшения состояния здоровья.
Согласно приказу Минобороны, направление на ВЛК может сделать не только командир части, но и начальники лечебных учреждений, где проходит лечение военный или другие уполномоченные органы. Такие правила установлены в то время, когда идет мобилизация в Украине.
Если окажется, что здоровье военного ухудшилось, врач-куратор должен подать ходатайство на прохождение ВЛК. Однако если госпиталь не проводит военно-врачебную комиссию и отказывается направить бойца в другое медицинское учреждение, военный может обратиться с рапортом к командиру части, опираясь на диагноз, указанный в выписном эпикризе.
Алгоритм действий для подачи рапорта на ВЛК
Как отметил юрист, существует четкий порядок подачи рапорта на прохождение ВЛК. Если состояние здоровья позволяет военному вернуться в часть после лечения, оно должно: написать рапорт на имя командира части с просьбой направить на ВЛК.
Рапорт рассматривается в течение 48 часов, после чего командование предоставляет соответствующее направление. Боец получает информацию о месте и времени прохождения ВЛК.
В случае, если состояние здоровья не позволяет военному прибыть в часть, то он может обратиться в письменном виде к начальнику лечебного отделения госпиталя с просьбой направить на ВЛК. Если это не дает результата, можно обратиться в горячую линию Командования медицинских сил ВСУ или Министерства обороны для подачи жалобы.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Мобилизация в Украине: юрист объяснил, сколько у ТЦК есть время на админвзыскание.
Також Politeka писала, Мобилизация в Украине: о чем нужно сообщить ТЦК в марте 2025 года.
Как сообщала Politeka, Мобилизация в Украине: стало известно о причинах, по которым могут отменить решение ВЛК.