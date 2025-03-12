Мобилизация в Украине продолжается, поэтому военнообязанные лица продолжают проходить военно-врачебную комиссию для определения их способности к службе.

Военные, находящиеся в госпитале и нуждающиеся в повторном прохождении ВЛК, задаются вопросом, что делать во время, когда мобилизация в Украине продолжается, пишет Политека.

Юрист Владислав Дерий пояснил, что в Украине находящиеся на лечении военные могут обращаться в командование с запросом на повторное прохождение военно-врачебной комиссии в случае ухудшения состояния здоровья.

Согласно приказу Минобороны, направление на ВЛК может сделать не только командир части, но и начальники лечебных учреждений, где проходит лечение военный или другие уполномоченные органы. Такие правила установлены в то время, когда идет мобилизация в Украине.

Если окажется, что здоровье военного ухудшилось, врач-куратор должен подать ходатайство на прохождение ВЛК. Однако если госпиталь не проводит военно-врачебную комиссию и отказывается направить бойца в другое медицинское учреждение, военный может обратиться с рапортом к командиру части, опираясь на диагноз, указанный в выписном эпикризе.

Алгоритм действий для подачи рапорта на ВЛК

Как отметил юрист, существует четкий порядок подачи рапорта на прохождение ВЛК. Если состояние здоровья позволяет военному вернуться в часть после лечения, оно должно: написать рапорт на имя командира части с просьбой направить на ВЛК.

Рапорт рассматривается в течение 48 часов, после чего командование предоставляет соответствующее направление. Боец получает информацию о месте и времени прохождения ВЛК.

В случае, если состояние здоровья не позволяет военному прибыть в часть, то он может обратиться в письменном виде к начальнику лечебного отделения госпиталя с просьбой направить на ВЛК. Если это не дает результата, можно обратиться в горячую линию Командования медицинских сил ВСУ или Министерства обороны для подачи жалобы.

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