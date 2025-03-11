Абоненты Киевстар могут изменить тариф и сделать это несколькими способами, в частности, в магазинах оператора.

Мобильный оператор Киевстар предлагает разнообразные тарифы, включающие разные объемы минут, SMS, интернета и других услуг, что позволяет выбрать оптимальный план, подходящий именно вам, сообщает Politeka.net.

На сайте компании рассказали, какой заменить свой текущий пакет услуг на другой.

Если ваш текущий план не отвечает потребностям, изменение может стать выгодным решением. К примеру, абоненты могут изменить его несколькими способами.

Как отмечают в компании, мобильный план можно изменить:

по номеру 477 или 477*1;

в официальном мобильном приложении в разделе "Все тарифы";

набрав номер 466;

через сайт "Киевстар".

Украинцам также дали другой полезный совет. Представители компании сообщили, если объем минут, гигабайтов или SMS в вашем мобильном плане истек раньше срока его действия, абоненты могут заказать внеочередное пополнение пакета услуг. Это можно сделать несколькими способами:

набрав номер 477*202;

через систему самообслуживания в официальном приложении;

обратившись в контакт-центр или сотрудник фирменного магазина.

Пополнять счет заранее не стоит. Сначала убедитесь, что новый подключен, затем пополняйте. Оплатить стоимость можно на сайте и в приложении без комиссий.

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