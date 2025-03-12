В украинских городах начали пересматривать график завершения отопительного сезона, узнайте, когда отключат тепло в Киеве, Одессе, Харькове и Львове, передает Политека.

В некоторых областях определились с датами , а в других в данный момент ограничивают подачу тепла в дневное время.

Так, в нашей стране приближается окончание отопительного сезона, по многим регионам официальной информации о точных датах завершения нет, однако учитывая практику прошлых лет, можно спрогнозировать, когда жителям Киева, Одессы, Харькова и Львова ждать отключения тепла, пишет Политека.

Уже сейчас известно, что в Херсоне 12 марта тепло отключат для объектов социальной и культурной сферы, и потребителей централизованного теплоснабжения.

30 апреля без тепла уже будут в домах с системами индивидуального отопления, а уже до 15 апреля коммунальные предприятия разработают планы подготовки к следующему отопительному сезону.

Во Львове местные власти приняли решение приостанавливать отопление в дневные часы - с 10:00 до 16:00.

Такое решение приняли из-за потепления в последние время.

Городские власти в Харькове не готовы к полному отключению теплоснабжения, в ближайшее время прогнозируются минусовые температуры.

По этой причине харьковский мэр Игорь Терехов сообщал, что котельные работают в дискретном режиме, то есть днем подачу тепла уменьшают, а ночью наоборот увеличивают.

В Киеве процесс отключения домов от отопления стартует после стабилизации погоды, сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

В ближайшие недели в Киеве будет наблюдаться похолодание и даже минусовая погода, решение о завершении сезона будут принимать с учетом этих факторов.

Важно знать, что согласно законодательству, отопительный сезон в Украине заканчивается, если сохраняется среднесуточная температура выше +8°C в течение трех дней подряд.

Таким образом, по прогнозом экспертов, южные регионы Одесскую область, Херсонскую и так далее - могут отключить от тепла с 1 по 10 апреля.

Регионы центральной Украины с 10 по 20 апреля. Северные и восточные области с 15 по 25 апреля. Западные регионы с 15 по 25 апреля.

На ситуацию также будут влиять экономические и военные факторы. Из-за постоянных вражеских обстрелов местные власти могут принять решение о досрочном прекращении подачи тепла для экономии энергоресурсов.

В случае резкого похолодания после официального завершения отопительного сезона, есть возможность возобновления подачи тепла.

Владельцы частных домов с автономным котельными имеют возможность самостоятельно определять сроки завершения отопительного сезона в 2025 году.

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