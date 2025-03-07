Завершение отопительного сезона в Украине стало известно, когда отключат отопление в Киеве.

Украинцы должны знать о завершении отопительного сезона, узнайте, когда отключат отопление в Киеве, пишет Политека.

В ближайшие дни в Киеве стоит ожидать постепенного повышения среднесуточной температуры.

Как правило, отопительный сезон в Украине и в Киеве заканчивается 15 апреля, однако если весна будет теплой — это может произойти гораздо раньше.

Завершение отопительного сезона, когда отключат тепло в Киеве:

Отапливающий сезон в Киеве зависит не только от календаря, но и от температурных показателей, пишет Политика.

Местные власти в Киеве принимают решение о начале и завершении отопительного сезона с учетом климатических условий, строительных норм, государственных санитарных требований и правил эксплуатации тепловых сетей.

Отопительный сезон в Киеве продолжается с 15 октября по 15 апреля, но отопление включается, когда средняя суточная температура наружного воздуха держится на уровне 8°C или ниже в течение трех дней подряд.

Отопительный сезон в Киеве завершится, когда среднесуточная температура воздуха будет составлять в течение трех суток +8 градусов тепла.

Отключение и отопительный сезон в Киеве происходит, когда средняя температура превышает показатель аналогичного периода.

Порядок регулируется пунктом 8 Правил предоставления услуг теплоснабжения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 года № 830.

Школы, садики, учреждения здравоохранения и другие социальные объекты будут отключать от теплоносителя по заявкам руководителей, при понижении температуры, работу системы отопления продолжат и отопительный сезон в Киеве продолжится.

В прошлом году отключать отопление в Киеве начали 28 марта, тогда началось отключение систем отопления в учреждениях социальной сферы, в том числе в больницах, поликлиниках, школах, детсадах и т.д.

Отключение отопления там происходит по письменным заявкам руководителей, учитывая специфику заведений.

Завершение отопительного сезона в Киеве в 2024 году началось 28 марта в связи с существенным потеплением, поэтому в этом году история может повториться.

По словам мэра Киева, централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе, для ее развертывания и перехода в летний режим требуется несколько дней.

Мэр Киева в прошлом году сообщал, что досрочное завершение позволило Киеву сэкономить энергоносители.

Завершение отопительного сезона в Киеве в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, учреждениях и учреждениях социального обслуживания происходит по письменным заявкам руководителей.

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