С 1 апреля 2025 года начнется новый этап мобилизации в Украине, процесс военного учета и прохождения военно-врачебных комиссий (ВЛК) полностью перейдет в цифровой формат, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, какие изменения произойдут.

Как заявил министр обороны Рустем Умеров, внедрение новой системы предусматривает:

Автоматическое внесение данных в реестр «Оберіг», устраняющее необходимость личной подачи документов в территориальные центры комплектования (ТЦК).

Оформление выводов ВЛК в электронном формате и их интеграцию в систему Резерв+.

Создание электронного кабинета ВЛК, где будут храниться все медицинские заключения призывников.

Переход всех ВЛК на электронный документооборот после прохождения соответствующего обучения.

Основная цель этих изменений — сделать процесс мобилизации в Украине более быстрым, более эффективным и прозрачным. Нововведение позволит избежать необходимости вручную переносить документы между учреждениями и существенно сократит время их обработки.

С 1 апреля все военнообязанные смогут получать документы в электронном виде, а врачи будут оперативно передавать медицинские выводы без задержек. Каждый сможет заказать медицинскую справку онлайн, что значительно упростит взаимодействие с военными комиссариатами.

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