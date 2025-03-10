Украинские синоптики дали прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 11 марта и рассказали о том, ждать ли кофмортной температуры.

Украинские синоптики представили подробный прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 11 марта 2025, сообщает Politeka.

Во вторник, 11 марта, в Киеве ожидается облачная погода, без существенных осадков.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 11 марта предполагает, что температура в столице ночью будет достигать около +7°C, утром снизится до +6°C, а днем ​​поднимется до +16°C с максимальными значениями +18°C. Температура вечером снова снизится до +12°C.

Весь день в Киеве, а также в соседних городах, таких как Белая Церковь, Бровары, Борисполь, Фастов и Васильков, будет пасмурным, но без дождей или снега. Во всех этих городах температура днем ​​будет находиться в пределах +16°C, а ночью от +7°C до +8°C. Давление на уровне 740–745 мм рт. ст. повысится, а влажность воздуха в первой половине дня достигнет 90%, хотя снизится до 30% к вечеру.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 11 марта также отмечает умеренный ветер, скорость которого будет колебаться от 1,5 м/с ночью до 5 м/с в день. Вероятность осадков составляет 0%, что означает, что день будет сухим.

Народный прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 11 марта говорит, что ветер, дующий с юга или юго-запада, может указывать на быстрое потепление. Это позволяет прогнозировать, что в середине недели температура в Киевской области может повыситься больше, а погодные условия останутся стабильными.

11 марта в Киеве и Киевской области будет облачно, однако осадков не ожидается, а температура в день будет достаточно комфортной для весенней поры.

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