В понедельник, 10 марта, по прогнозу синоптиков, погода в Киеве и Киевской области удивит перепадами температуры.

Синоптики из Укргидрометцентра рассказали, чего ждать украинцам от прогноза погоды в Киеве и Киевской области на понедельник, 10 марта 2025 года, пишет Politeka.

На территории Киевской области 10 марта будет солнечная погода с небольшой облачностью.

Никакие осадки при этом, конечно, не прогнозируются.

Как сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре, ночью 10 марта температура воздуха в Киевской области будет от +4 градусов тепла местами до -1 градуса мороза. Днем будет сухо и тепло – около +12+17 градусов.

Кроме того, по прогнозу погоды в Киеве и Киевской области на 10 марта ожидается юго-восточный ветер скоростью до 7-12 метров в секунду.

Что касается прогноза погоды в Киеве, то здесь также ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью 10 марта в столице температура воздуха будет +2+4 градуса, а днем ​​показатели термометров поднимутся до +15+17 градусов тепла.

Добавим, в эти дни марта 2025 года погода в Киевской области ежедневно бьет новые рекорды. В частности, как сообщили исследователи из центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 8 марта 2025 года на метеорологической станции Борисполь в Киевской области был зафиксирован новый рекорд – максимальная суточная температура воздуха достигла +18 градусов, что аж на 3,8 градуса превышает предыдущий рекорд, который был установлен в 2019 году.

Синоптики добавляют, что 11 марта потепление в Киеве и в Киевской области продолжится.

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