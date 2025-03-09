Если стажа меньше, пенсионеру придется работать дальше, а размер пенсии в Киеве будет уменьшаться.

В 2025 году украинцы с 20 годами страхового стажа смогут оформить пенсию в Киеве только по достижении 65 лет и рассчитывать на большую пенсию не стоит, сообщает Politeka.net.

Согласно действующим нормам, право на пенсию наступает, когда человеку исполняется 60 лет, но для этого необходимо иметь не менее 32 лет стажа.

Если стажа меньше, пенсионеру придется работать дальше, а размер пенсии будет уменьшаться.

В Киеве пенсию можно оформить при следующих условиях:

в 60 лет - при наличии не менее 32 лет стажа,

в 63 года - при наличии от 22 до 31 года стажа,

в 65 лет – при наличии от 15 до 21 года стажа.

Поэтому при наличии 20 лет стажа украинцу, который достигнет 65 лет в 2025 году, будет позволено оформить пенсию. В этом случае он может рассчитывать на выплату в размере 3681 грн. Такая сумма будет предоставлена, если у мужчины была зарплата 15 тысяч гривен в месяц, не относится к льготным категориям и не имеет дополнительных условий для увеличения пенсии.

Напомним, с начала марта в началась индексация пенсий в Киеве и по всей Украине. Повышение выплат несущественно, но для страны, которая уже третий год находится в состоянии войны с российским агрессором, что очень истощает экономику, такие действия свидетельствуют о положительной динамике.

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