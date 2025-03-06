В "ДТЭК Киевские региональные электросети" сообщили о новых графиках отключения света в Киеве и Киевской области на 7 марта 2025 года.

В ДТЭК запланировали на 7 марта 2025 года профилактические работы в Киевской области, из-за которых будут введены графики отключения света, сообщает Политика.

В городе Киев графики отключения света на 7 марта не планируются, но в других городах и селах Киевской области временно электроэнергии не будет.

На территории Броварской городской территориальной общины в Киевской области 7 марта 2025 года запланированы профилактические работы в энергосети, пишет Политека. Поэтому с 9:00 до 15:00 вводятся графики отключения света:

в городе Бровары (улицы Костя Гордиенко, Марии Лагуновой и Окружная);

в селе Требухов на улице Счастливой.

Кроме того, графики отключения света 7 марта будут действовать и на большинстве улиц села Княжичи. Но там профилактические работы, в зависимости от адреса, будут проводиться либо с 9:00 до 15:00, либо с 9:00 до 17:00. Узнать, какой график актуален именно для вашего адреса, можно здесь.

В Бучанской общине в Киевской области также запланирован график отключения света на 7 марта: с 9:00 до 18:00 без электроэнергии будут жители села Гавриловка по улице Марьяна Гисяка.

В Боярской городской общине, по сообщению ДТЭК, также 7 марта 2025 года с 9:00 до 20:00 будет плановое отключение света:

в селе Перевоз по улицам Головко, Хмельницкого, Лесной, Межевой, Гончара, Подлесной, Прорезной;

в городе Боярка на улицах Белгородской и Магистральной.

В рамках Вороньковской сельской территориальной общины в Киевской области в "ДТЭК Киевские региональные электросети" также запланировали профилактические работы, из-за которых вводится график отключения света на 7 марта с 9:00 до 19:00 в селе Процев по улицам Неопределенная, Савоновская, Центральная и Шевченко.

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