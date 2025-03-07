Жители Киева могут влиять на размер своей пенсии, но для этого следует понимать принципы ее начисления.

Главные факторы, определяющие будущую пенсию для жителей Киева, — это страховой стаж и размер официальной зарплаты, сообщает Politeka.net.

В законе №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" прописаны четкие правила, определяющие, кто и при каких условиях из жителей Киева может получить пенсию в 10 000 грн.

Украинская пенсионная система базируется на индивидуальном подходе, где учитываются три основных показателя: средняя зарплата в стране, индивидуальный коэффициент зарплаты (ИКС) и коэффициент страхового стажа (КС).

Формула расчета выглядит так: пенсия = СЗП×ИКЗ×КС. Важно понимать, что средняя зарплата меняется каждый год, а коэффициент зарплаты зависит от соотношения личного дохода к среднему уровню по стране. Коэффициент стажа рассчитывается просто: каждый год трудовой деятельности прибавляет 1% общего размера пенсии для жителей Киева.

Чтобы получить пенсию в 10 000 грн, жителям Киева необходимо иметь официальный доход, по меньшей мере, вдвое превышающий среднюю зарплату в стране и стаж от 33 до 35 лет. Например, если средняя зарплата в стране составляет 15 000 грн, то человек, официально получавший 30 000 грн, может рассчитывать на пенсию в 10 000 грн, при условии достаточного количества страхового стажа.

Эксперты отмечают, что теневые зарплаты или периоды без трудового стажа могут значительно снизить будущую пенсию для жителей Киева.

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