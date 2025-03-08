Юристы советуют водителям внимательно проверять, что именно они перевозят в своем автомобиле, иначе за нарушение будет выписан штраф.

Водители могут получить значительные штрафы не только за нарушение ПДД, но и за перевозку определенных грузов без надлежащих документов, сообщает Politeka.net.

Суммы штрафов могут достигать десятков тысяч гривен.

К примеру, если охотник или перевозчик транспортирует охотничьи трофеи без необходимых документов, ему грозит серьезный штраф. Так, за перевозку туши лося без сопроводительных бумаг штраф составляет 80 000 гривен. Это часть мер, направленных на борьбу с браконьерством и охрану популяции диких животных.

В случае перевозки древесины без документов, подтверждающих ее законное происхождение, водитель может быть оштрафован на 1530 гривен. Однако, если будет доказано, что это нанесло значительный ущерб природе, штраф может возрасти до 51 000 гривен. Эти меры призваны сражаться с нелегальной вырубкой лесов.

Также в Украине существуют ограничения на перевозку горючего в канистрах — не более 60 литров. Если этот предел будет превышен, водитель рискует получить штраф в размере 510 гривен. Это правило призвано снизить риски пожаров в случае аварий.

Напомним, что юристы советуют водителям внимательно проверять, что именно они перевозят в своем автомобиле. Перед тем как транспортировать большое количество горючего, охотничьи трофеи или древесину следует убедиться, что все необходимые документы в порядке и что это соответствует требованиям законодательства.

Источник: Автотема.

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