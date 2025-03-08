В марте в Киеве начинается сезон уборки березового сока, и на торговых платформах уже появляются объявления о его продаже, за нарушение можно получить штраф, сообщает Politeka.net.

Штрафы предусмотрены украинским законодательством. Важно помнить, что перед сбором сока необходимо получить специальное разрешение, в противном случае можно быть оштрафованным.

Также стоит отметить, что сбор березового сока разрешен не повсюду. В частности, это запрещено делать в парках, скверах и других зеленых зонах города. В Гусятинском обществе Тернопольской области напомнили, что незаконный сбор сока в таких зонах нарушает Правила содержания зеленых насаждений и наказывается штрафом от 340 до 1700 гривен согласно статье 152 КУоАП.

В то же время в Украине запрещено собирать березовый сок на территориях природно-заповедного фонда. За такое нарушение предусмотрена ответственность согласно статье 91 КУоАП, включающей штраф от 153 до 408 гривен, а также конфискацию орудий и средств для добычи.

Однако это не означает полный запрет на сбор березового сока. Осуществлять этот процесс могут только коммунальные и государственные лесохозяйственные предприятия, предприниматели и физические лица, получившие соответствующее разрешение — "лесной билет".

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Українців можуть покарати через недійсний паспорт: коли і за що загрожує штраф.

Також Politeka писала, Через кілька днів в Україні вступлять в силу нові обмеження на перекази: що варто знати кожному.

Як повідомляла Politeka, Поліція попередила українців: за неуважність на дорогах можуть покарати серйозним штрафом.