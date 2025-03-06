В 2024 году цены на продукты в Украине значительно выросли, что сказалось на кошельках украинцев, сообщает Politeka.net .

Больше всего это касалось овощей, цены на которые бьют рекорды из-за сезонных колебаний и высокой инфляции, однако эксперты прогнозируют , что ситуация стабилизируется к концу весны 2025 года.

Дмитрий Соломчук, член комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики, в эфире Ранок.LIVE заявил, что цены на продукты в Украине могут снизиться, в том числе в Киеве. По его словам, в начале мая 2025 года можно ожидать уменьшения стоимости товаров, в том числе сезонных овощей и молочных продуктов. Ожидаемый пересмотр цен станет возможным благодаря выводу на рынок продукции малых фермеров, что поможет сбалансировать рынок.

Согласно данным Государственной службы статистики, за последний год оптовые цены на продукты в Украине повысились более чем на 20%, а экспортные товары подорожали на 33%. Наибольший удар инфляция нанесла по молочным продуктам (+22%), хлебобулочным изделиям (+15,5%) и мясным товарам (+12%). В Киеве это особенно ощутимо, ведь большая часть потребительских товаров поступает именно из других регионов.

Однако, по прогнозам, цены на продукты в Украине начнут стабилизироваться уже с середины мая 2025 года, и этот процесс будет продолжаться до осени. Малый бизнес станет важнейшим фактором в восстановлении стабильности на рынке. Эксперты также отмечают, что дальнейшие проблемы с ценами могут быть связаны с объективными факторами, такими как повышение стоимости энергоносителей и топлива, что неоднократно влияло на цены в Киеве и других городах.

В частности, в ноябре 2024 года из-за массированных обстрелов в Украине в стране наблюдались перебои с электроснабжением. Это привело к дополнительным затратам на генераторы, что также повлияло на цены на продукты в Украине. Ожидается, что после стабилизации ситуации цены на продукты в Украине, и в Киеве, в частности, снова начнут постепенно снижаться.