Право на льготы предоставляется гражданам в Киеве, которые к моменту завершения Второй мировой войны не достигли 18 лет, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в статье 5 Закона Украины "О социальной защите детей войны". Эксперты отмечают, что важно различать категорию "ребенок войны" от категории "ребенок, пострадавший в результате военных действий и вооруженных конфликтов", что касается тех, кто переживает российскую агрессию.

Жители Киева, имеющие официальный статус "ребенок войны", смогут получить ряд льгот в 2025 году. Среди них возможность выбрать удобное время для ежегодного оплачиваемого отпуска и право на дополнительный неоплачиваемый отпуск до 14 дней в году. Также предусмотрена гарантия сохранения рабочего места даже при сокращении персонала.

Статус дает право на 100% выплаты при временной нетрудоспособности, независимо от трудового стажа. Кроме того, лица с таким статусом в Киеве имеют преимущество в получении земельных участков под строительство, садоводство или огородничество.

Еще одной важной льготой является скидка в 25% на оплату коммунальных услуг, таких как газ и электроэнергия, в пределах норм потребления, если средний доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев не превышает 4 240 грн.

Для того чтобы подтвердить статус "ребенка войны", необходимо обратиться в органы социальной защиты в Киеве, где в пенсионное удостоверение будет внесен соответствующий штамп.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Украинки могут получить льготы: на какие услуги будут скидки в марте.

Також Politeka писала, Пенсионеры старше 60 лет могут воспользоваться льготами на проезд: на какой общественный транспорт они распространяются.

Как сообщала Politeka, Льготы для украинцев переназначат: кто должен подать заявление, чтобы сохранить помощь.