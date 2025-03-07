Мужчина обратился в суд с требованием расторгнуть кредитный договор со Ощадбанком, закрыть кредитную карту и прекратить начисление процентов.

Мужчина заметил, что с его кредитной карты были сняты десятки тысяч гривен и обратился в Ощадбанк с просьбой расторгнуть кредитный договор и прекратить начисление процентов, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в решении Тернопольского горрайонного суда.

28 апреля 2024 года с карты клиента Ощадбанка были украдены средства в размере 49 399 гривен из-за перевода, осуществленного с помощью дистанционных каналов обслуживания «Ощад-24» на карту Банка Восток. Мужчина обратился в полицию, и было открыто уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины. Ощадбанк отказался погашать задолженность, мотивируя отказ в нарушении клиентом условий договора банковского обслуживания.

В этой связи мужчина обратился в суд с требованием расторгнуть кредитный договор со Ощадбанком, закрыть кредитную карту и прекратить начисление процентов, а также отменить все платежи, начисленные с 28 апреля 2024 года.

В Ощадбанке заявили, что сделки были возможны из-за того, что клиент сам разгласил свою конфиденциальную информацию и передал данные третьим лицам. Поэтому банк считает, что ответственность за сделки лежит на клиенте, поскольку все транзакции были произведены с его авторизацией.

Суд отказал мужчине в удовлетворении иска, отметив, что средства были сняты по его неосторожности и доверительности. Суд также отметил, что вина Ощадбанка в несанкционированных снятиях средств не была доказана.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Ощадбанк ограничил женщине пользование счетом и приложением: пришлось идти в суд.

Також Politeka написала: В "Ощадбанке" сделали заявление для держателей карт: "Срок действия карт...".

Как сообщала Politeka, С украинцев взимается плата: Ощадбанк объяснил, за что снимают деньги с клиентов.