В 2025 году налоговая нагрузка на операции с недвижимостью и транспортом в Киеве существенно выросла.

Новые ставки военного сбора и налога на доходы могут оказать значительное влияние на расходы как покупателей, так и продавцов в Киеве, сообщает Politeka.net.

Как пишет "Фокус", рынок жилья в 2025 году функционирует по обновленным налоговым нормам. В зависимости от срока владения объектом и количества сделок в течение года сумма налогов может отличаться.

Покупка первоначального жилья: покупатель платит 1% стоимости недвижимости в Пенсионный фонд; продажа вторичного жилья: 1% – в Пенсионный фонд от покупателя; 1% – за нотариальное удостоверение сделки; 5% военного сбора + 5% НДФЛ, если недвижимость в собственности менее 3 лет.

Пример: если продать квартиру за 2 млн. грн. в Киеве, придется оплатить 200 тыс. грн. грн налогов. А если продать второй объект в том же году, то общая налоговая нагрузка достигнет 12% стоимости сделки.

Продажа и регистрация авто в Киеве

Владельцы автомобилей также ощутят повышение налоговой нагрузки. При первой регистрации авто в Киеве придется уплатить пенсионный сбор: 3% – для авто стоимостью до 499 620 грн; 4% – от 499620 грн до 878120 грн; 5% – если авто дороже 878 120 грн.

При продаже транспортного средства на вторичном рынке налоги в Киеве зависят от количества сделок в год. Первое соглашение – без налогов, а вот за второй и последующие продажи придется уплатить 5% НДФЛ + 5% военного сбора. Если человек продает более двух автомобилей в год, общие налоговые расходы могут достигать 23% от стоимости транспорта.

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