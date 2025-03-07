Размер пенсии в Украине зависит от нескольких ключевых факторов, среди которых основными являются трудовой стаж, официальная средняя зарплата пенсионера и средняя зарплата по стране, сообщает Politeka.net.

Стало известно, какая будет пенсия, если трудовой стаж 20 лет.

Согласно законодательству, пенсия рассчитывается по формуле: Пенсия = средняя зарплата по Украине (СЗП) × индивидуальный коэффициент зарплаты (ИКЗ) × коэффициент страхового стажа (КС) , где:

СЗП – средняя зарплата по Украине, рассчитывается Пенсионным фондом;

– средняя зарплата по Украине, рассчитывается Пенсионным фондом; ИКЗ — индивидуальный коэффициент зарплаты, определяющий соотношение средней зарплаты человека к средней зарплате в Украине за определенный период (чем выше зарплата человека, тем выше ИКЗ);

— индивидуальный коэффициент зарплаты, определяющий соотношение средней зарплаты человека к средней зарплате в Украине за определенный период (чем выше зарплата человека, тем выше ИКЗ); КС — коэффициент страхового стажа, который определяется как количество лет стажа, умноженное на 1%.

К примеру, для человека с 20 годами стажа и средней зарплатой в 10 тыс. грн (при средней зарплате по Украине 15 тыс. грн), расчет будет выглядеть так:

Минимальная заработная плата = 15 000 грн.;

ИКЗ = 10 000/15 000 = 0,67;

КС = 20 × 1% = 0,2.

Таким образом, пенсия = 15000×0,67×0,2 = 2010 грн.

То есть с 20 годами стажа пенсия зависит больше от индивидуального коэффициента зарплаты (0,67), чем от коэффициента стажа (0,2). Это значит, что чем выше зарплата человека по сравнению со средней зарплатой по стране, тем выше будет его индивидуальный коэффициент зарплаты и, соответственно, пенсия.

Если же человек получает среднюю зарплату по стране – 15 тыс. грн, пенсия будет рассчитываться так:

Пенсия = 15 000 × 1 × 0,2 = 3 000 грн., где ИКЗ = 1, поскольку зарплата человека равна средней зарплате по стране.

Источник: УНИАН.

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