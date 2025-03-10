В Украине сохраняется четкая система наследования, однако, не все жители Киева могут рассчитывать на имущество покойного.

Некоторые категории лиц в Украине имеют гарантированную долю, когда другие рискуют потерять право на наследство через суд, сообщает Politeka.net.

Согласно украинскому законодательству, если завещание отсутствует, наследие распределяется между родными покойного по очередности: первая очередь – дети, родители, муж или жена; вторая очередь – родные братья, сестры, дедушка и бабушка.

Третья очередь – дяди и тети; четвертая очередь – лица, более 5 лет проживавшие с покойным; пятая очередь – дальние родственники до шестой степени родства и иждивенцы. Если наследники первой очереди отказываются или отсутствуют, право переходит к следующим.

Некоторые получают наследство в Украине независимо от завещания. Это малолетние и несовершеннолетние дети, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособные вдова или вдовец, нетрудоспособные родители. Им гарантировано не менее половины той доли, которую они имели по закону.

Некоторые наследники в Украине могут быть лишены наследства через суд. Это касается тех, кто: не помогал наследодателю при жизни, был лишен родительских прав, препятствовал исполнению завещания, нанес ущерб наследодателю или другим наследникам.

Наследник в Украине имеет право отказаться от наследства, но полностью. Это важно, если по наследству входят долги. Для этого следует подать заявление нотариуса в течение шести месяцев после смерти наследодателя.

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