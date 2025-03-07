Для расчета суммы пенсии был использован специальный пенсионный калькулятор, учитывающий общие условия, без льгот.

Размер пенсии в Украине определяется не только отдельным размером заработной платы, но и продолжительностью страхового стажа, сообщает Politeka.net.

Известно, как будет выглядеть пенсия в марте для лица, имеющего 45 лет стажа на момент достижения 65 лет. Чтобы в 65 лет иметь 45 лет стажа, необходимо начать работать в 20 лет.

Для расчета суммы пенсии был использован специальный пенсионный калькулятор, учитывающий общие условия, без льгот.

По данным калькулятора, мужчина, который в 65 лет оформляет пенсию, имеет 45 лет страхового стажа и заработную плату в 15 тысяч гривен, может ожидать пенсии в размере 9790 гривен в марте текущего года.

Следует отметить, что в этом расчете не учтены льготные категории граждан, такие, как ветераны войны, дети войны, почетные доноры и лица с особыми заслугами перед Родиной.

Напомним, согласно украинскому законодательству, возраст для выхода на пенсию зависит от приобретенного страхового стажа. Это может быть 60, 63 или 65 лет в зависимости от продолжительности стажа на момент достижения соответствующего возраста.

Согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», для назначения пенсии по возрасту в 2025 году минимальная продолжительность страхового стажа составляет:

не менее 32 лет - для лиц, достигших 60 лет;

не менее 22 лет - для лиц, достигших 63 лет;

не менее 15 лет – для лиц, достигших 65 лет.

Источник: Телеграф.

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