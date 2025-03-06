Если благотворитель хочет внести вклад конкретному пенсионеру, нужно указать его личные данные.

Министерство социальной политики объяснило, могут ли дети оплачивать добровольные взносы за родителей-пенсионеров для увеличения их пенсии в Киеве и других населенных пунктах, сообщает Politeka.net.

Стало известно, можно ли платить добровольные взносы за родителей-пенсионеров, чтобы увеличить их пенсию.

Украинцы могут платить добровольные страховые взносы в Пенсионный фонд, что позволяет увеличить их страховой стаж. Эти взносы можно вносить как за себя, так и за других лиц.

Однако, если родители уже пенсионеры, платить за них добровольные взносы не разрешается. Однако размер пенсионной выплаты для родителей или других лиц можно увеличить из-за благотворительных пожертвований.

Чтобы сделать благотворительное пожертвование, не нужно подавать документы или посещать государственные органы. Это можно осуществить через портал Пенсионного фонда без авторизации и ввода личных данных.

Если благотворитель хочет внести взнос конкретному пенсионеру, нужно указать его личные данные. После такого пожертвования 70% суммы идет на выплату пенсии избранному пенсионеру, а остальные 30% – на финансирование пенсий других лиц.

Напомним, что, несмотря на то, что пенсии в Киеве и других городах Украины не облагаются налогом, из них могут осуществляться определенные отчисления и уменьшения.

Урезание пенсий производится на основании судебных решений, исполнительных надписей нотариусов и других юридических документов. В частности, это может касаться алиментов, возврата излишне выплаченных сумм или возмещения ущерба.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.