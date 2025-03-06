Выплата пенсии жителя Киева была прекращена с 1 июня 2020 из-за возобновления на службе.

Пенсионер из Киева обязан вернуть переплату пенсии в размере 177 604 гривен, пенсионный фонд обнаружил, что он возобновился на службе, поэтому дело дошло до суда, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в решении Голосеевского районного суда Киева.

Пенсионер из Киева состоял на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киеве и получал пенсию согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц».

Выплата пенсии была прекращена с 1 июня 2020 из-за возобновления на службе, что привело к переплате пенсионеру за период с 3 мая 2019 по 31 мая 2020 на сумму 177 604 гривен.

15 марта 2021 года Окружной административный суд Киева вынес решение по иску мужа в ГУ ПФУ в Киеве, признав неправомерным прекращение выплаты пенсии. Суд обязал Пенсионный фонд возобновить начисление пенсии с 1 июня 2020 года в соответствии с законом. Это решение вступило в законную силу.

«Не были выявлены условия для возвращения безосновательно выплаченной пенсии, поскольку не было счетных ошибок со стороны истца, а также недобросовестных действий со стороны ответчика. Суд отказал в удовлетворении иска, поскольку переплата образовалась не по вине ответчика, а решением суда было возобновлено начисление пенсии с 1 июня 2020 года», - подчеркнул суд.

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