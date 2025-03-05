Жители Киева ежемесячно находят в своих почтовых ящиках бумажные квитанции с начислениями за потребленный газ.

Счета за газ в Киеве не всегда приходят вовремя, а в некоторых случаях могут и вовсе потеряться.

Что делать в такой ситуации и как узнать сумму задолженности, если человек временно находится вдали от дома? Большинство жителей Киева получают газ от компании «Нафтогаз Украины», пишет Politeka.net.

Тариф для ее клиентов составляет 7,96 грн за кубометр, и с начала полномасштабной войны эта цена остается неизменной. Минимум до 30 апреля повышение не предусмотрено.

Для домохозяйств без газового счетчика начисления производятся по нормативам потребления на одного человека. Итоговая сумма зависит от наличия в доме газового водонагревателя или отопительных приборов, работающих на газе, делится Politeka.net.

Счета формируются ежемесячно, а оплачивать их рекомендуется до 25 числа следующего месяца. В случае несвоевременной оплаты задолженность переносится на следующий расчетный период.

Важно учитывать, что помимо платы за потребленный газ, жители Киева также обязаны оплачивать его распределение. Эти платежи производятся в адрес региональных операторов газораспределительных систем.

Как узнать сумму задолженности и оплатить газ онлайн? Если бумажные квитанции не пришли или ими неудобно пользоваться, проверить начисления можно через интернет:

Личный кабинет на сайте «Нафтогаз Украины» – после авторизации отображаются все начисления и задолженности.

Чат-бот GASUA в Viber или Telegram – через пошаговые инструкции можно быстро получить нужную информацию.

Сайт или мобильное приложение Portmone – позволяет проверить баланс и сразу оплатить услугу.

Для проверки долга и осуществления платежа жителям Киева необходимо знать номер лицевого счета. После авторизации в системе можно не только увидеть сумму задолженности, но и произвести оплату онлайн, находясь в любой точке мира.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Хотела получить деньги, но наоборот потеряла их: мошенники обманули киевлянку "выплатами для ВПЛ".

Також Politeka писала, Как уберечь свой аккаунт в Viber от мошенников: эксперты по безопасности дали важную инструкцию.

Как сообщала Politeka, Вирусы, мошенники и хакеры: эксперты рассказали, как защитить свои данные в смартфоне.