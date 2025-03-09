Мобилизационные распоряжения должны быть вручены лично — почта не способ оповещения во время мобилизации в Украине.

С началом войны началась всеобщая мобилизация в Украине, однако не все знают, как происходит вручение боевых повесток, сообщает Politeka.net.

По словам адвоката Евгения Александровича, боевая повестка или мобилизационное распоряжение должна быть вручена лично военнообязанному во время мобилизации в Украине. Она не может быть отправлена ​​по почте — такая форма оповещения законна только для других типов повесток.

Как вручают боевую повестку во время мобилизации в Украине

Согласно действующему законодательству, боевая повестка во время мобилизации в Украине имеет особый порядок вручения. Важно, что она не может быть передана заочно или дистанционно, сообщает Политека.

ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) обязан вручить такую ​​повестку лично военнообязанному, и это должно быть подтверждено подписью получателя.

"Повестка на отправку (боевая повестка, мобилизационное распоряжение) может быть вручена только в ТЦК, под роспись", - отметил адвокат Александрович.

Какие повестки могут быть отправлены по почте

В отличие от боевых повесток есть другие типы повесток, которые могут быть отправлены по почте во время мобилизации в Украине. Таким способом могут отправляться обычные повестки для уточнения данных. Эти документы не имеют такого же уровня срочности и не связаны с мобилизацией, поэтому их можно передавать по почте.

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