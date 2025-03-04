Украинские производители за 2024 год повысили оптовые цены на продукцию пищевой промышленности в среднем на 20,6%, сообщает Politeka.net .

По данным Госстата Украины, это привело к существенным изменениям на внутреннем рынке.

В частности, оптовые цены на продукты в Киеве выросли на 17,5%, а экспортные цены поднялись на 33%.

Как изменились цены на продукты в Киеве?

Больше всего подорожали молочные продукты, цена на которые выросла на 22,3%. Стоимость хлеба и муки поднялась на 15,4%, а мясо и мясные продукты стали дороже на 12%. Некоторые категории товаров, в том числе безалкогольные напитки, подорожали на 8,2%, что является относительно умеренным ростом, сообщает Политека.

Цены на продукты: можно ли ожидать понижения?

Цены на продукты могут изменяться не только из-за внутренних факторов, но и из-за колебаний на международных рынках. Однако по статистике цены на сахар показали незначительное снижение – уменьшение на 0,3%. Это дает надежду на возможные положительные изменения отдельных категорий товаров.

Почему цены на продукты растут?

Рост оптовых цен оказывает непосредственное влияние на стоимость товаров на полках супермаркетов Киева, но потребители обычно замечают изменения с задержкой в ​​несколько месяцев. Такой лаг между изменениями оптовых цен и конечной стоимостью товаров на рынке является естественным, ведь ритейлеры также учитывают логистические затраты и сезонные колебания.

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