Здесь подобраны оригинальные подарки, которые подойдут женщинам разных должностей и возрастов на 8 марта.

Поздравить девушку с 8 марта — непростая задача, нужно выбрать интересный подарок, который понравится и не вызовет смущения или неприязни, передает Politeka.net.

Подарок на 8 марта, появился топ-5 оригинальных идей:

Креативные кружки

Pабавная надпись с милым зверьком поднимет настроение даже самому строгому начальнику. В продаже имеются чашки разных профессий, а также специальная коробка в виде кота для упаковки кружек. Дополнением к подарку может стать набор шоколадных конфет с пожеланиями.

Мотивационный скретч-постер

Если в офисе женский коллектив молодой, в качестве подарка уместен скретч-постер «100 дел настоящей девушки». Этот вдохновляющий постер с сотнями увлекательных заданий украсит стену комнаты и каждый день будет мотивировать на новые свершения. В комплект входит: скретч-постер, тубус с дизайном, инструкция, набор наклеек.

В качестве подарка на 8 марта подходят наборы для конфитюра:

8 Марта – прекрасный повод порадовать сотрудников чем-то вкусным и сладким. Изысканные конфитюры (джемы) как раз для этого случая. Мастерская гурманов «Конфитюр» предлагает праздничные наборы вкусностей с ярким дизайном.

Варка джемов из натуральных высококачественных продуктов, без добавления красителей и заменителей, - клубники, малины, вишни, банана, лимона, апельсина, имбиря, лаванды, лепестков роз, шишек, перца чили, мяты и т.д.

Ультратонкая заправка

в качестве полезного корпоративного подарка, который незаменим в офисной жизни, послужит портативное зарядное устройство «Power Slim». Она имеет форму и размер банковской карты, легко помещается в карман или сумочку. Оснащена универсальным кабелем для зарядки iPhone-Android.

Дополнительная услуга от продавца - нанесение логотипа компании или др. на изображение устройства. Зарядка станет неотъемлемой частью корпоративной символики.

Массаж рыбками также оригинальный подарок на 8 марта:

Экзотический и недорогой вариант поздравления — подарочный сертификат на расслабляющий массаж стоп, который делают рыбкам в специальных аквариумах. Рыбки вида Garra Rufa не имеют зубов, они выделяют ферменты, способствующие регенерации и повышению эластичности кожи. Безопасный и комфортный массаж оставит незабываемые впечатления.

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