Если у украинцев нет достаточного трудового стажа для выхода на пенсию, они могут докупить необходимые месяцы или даже годы.

Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко в эфире "Киев24". Эта "функция" не всем по карману.

В 2025 году для зачисления одного полнолуния стажа нужно будет оплатить 1760 гривен, а годовой стаж обойдется в 21 480 гривен, что может быть слишком большой суммой для некоторых граждан. Этой возможностью могут воспользоваться все украинцы, которым исполнилось 16 лет.

Согласно информации правительственного портала, возможность докупить трудовой стаж доступна не только проживающим за рубежом и планирующим получать пенсию в Украине, но и гражданам с низким официальным доходом, желающим увеличить размер будущих выплат.

Докупить страховой стаж могут как застрахованные, так и незастрахованные лица старше 16 лет, принадлежащие к одной из следующих категорий:

Лица, работающие за границей и планирующие получать пенсию в Украине;

Граждане предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для выхода на пенсию;

Люди с низким официальным доходом, стремящиеся увеличить размер своей пенсии.

По словам Лидии Ткаченко, в 2025 году для зачисления одного полнолуния стажа необходимо уплатить минимальный страховой взнос в сумме 1760 гривен, что составляет 21 480 гривен в год стажа.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.