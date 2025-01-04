За каждый полный год такого стажа пенсия по возрасту увеличивается на 1% от исчисленного размера пенсии, поэтому имеющие значительный страховой стаж могут рассчитывать на дополнительные выплаты.

Надбавки за сверхурочный стаж для украинских пенсионеров сохранятся и в 2025 году.

В Пенсионном фонде Украины напомнили, как начисляются эти доплаты. Сверхурочный стаж — это стаж, превышающий 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. За каждый полный год такого стажа пенсия возрастает на 1% от исчисленного размера пенсии. Поэтому имеющие значительный страховой стаж могут рассчитывать на дополнительные выплаты.

Как известно, в Украине действует система индексации пенсий, которая в 2025 году состоится в марте. Ожидается, что повышение составит от 10% до 17%, однако следует обратить внимание, что это повышение будет касаться только основной суммы пенсии, не считая дополнительных надбавок, в том числе стажа. Отметим, что перерасчет пенсий в связи с индексацией не касается пенсионеров, получивших пенсию в последние годы, поскольку их выплаты уже были приведены к актуальному уровню.

В целом после индексации минимальная доплата будет составлять 100 гривен, а максимальная — 1 500 гривен, что является существенной помощью для тех, кто получает небольшие пенсии.

Ранее Politeka также писала , что украинские пенсионеры могут получать дополнительные выплаты в зависимости от нескольких важных факторов. Если у пенсионера недостаточно стажа на получение пенсии, ему назначается социальная пенсия.

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