Этот подход призван существенно увеличить пенсионные выплаты – пенсия будет состоять из двух компонентов.

С июля 2025 года, если правительство Украины внедрит пенсионную реформу, правила индексации украинских пенсий претерпевают определенные изменения.

Вместо повышения на фиксированный процент выплаты будут перечисляться по новой формуле, учитывающей актуальные показатели зарплаты.

Этот подход призван существенно увеличить пенсионные выплаты. Пенсия будет состоять из двух компонентов:

Базовая пенсия : 30% минимальной зарплаты после налогообложения (сейчас это 6160 грн). К примеру, базовая пенсия будет составлять 1848 грн.

: 30% минимальной зарплаты после налогообложения (сейчас это 6160 грн). К примеру, базовая пенсия будет составлять 1848 грн. Страховая пенсия : будет рассчитываться по формуле: количество заработанных баллов × 30% × средняя зарплата за прошлый год / 4200. При средней зарплате и 35 годах стажа это равно 4292 грн.

Таким образом, по новой формуле размер пенсии возрастет:

По старым правилам, пенсия составляла 4745 грн.

По новым – 6140 грн (4292 + 1848 грн).

Однако таких выплат пока ожидать не стоит. На реализацию новой формулы не хватает средств. В проекте закона предусмотрен механизм "корректирующего коэффициента финансовой устойчивости".

Это означает, что размер пенсий будет ежегодно корректироваться в зависимости от имеющихся финансовых ресурсов. Практически в ближайшие годы коэффициент уравняет новую и старую формулы.

Введение новой формулы перерасчета пенсий может повысить выплаты. Однако финансовая нехватка заставляет правительство вводить временные ограничения, которые могут снизить ожидаемый эффект реформы.

Источник: OBOZ.UA

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