Эксдиректору грозит до восьми лет лишения свободы за содеянное ею в Херсонской области.

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего директора херсонской школы, которой инкриминируют растрату средств из местного бюджета путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения.

Об этом говорится в Telegram Херсонской областной прокуратуры.

По информации Херсонской областной прокуратуры, следователи установили, что в июле 2022 года подозреваемая, одновременно являющаяся депутатом районного совета, безосновательно премировала 23 работника школы.

Размер некоторых премий достигал 60 тысяч гривен, а общая сумма ущерба, нанесенного Херсонской городской территориальной общине, превысила 500 тысяч гривен. Эксдиректору грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее полиция Херсона сообщала о еще одном случае растраты государственных средств. Начат судебный процесс в отношении бывшего директора коммунального предприятия Херсона, обвиняемого в растрате государственных средств на сумму более 700 тысяч гривен.

По данным следствия, в январе 2023 года подозреваемый заключил соглашение с поставщиком на приобретение 4190 писем OSB плиты по завышенной цене. Воспользовавшись правом осуществлять закупки без тендера во время военного положения, он заключил договор на сумму почти в два с половиной миллиона гривен, что значительно превышает рыночную стоимость товара.

Ему грозит до восьми лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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