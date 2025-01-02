Это явилось результатом решения Черниговского окружного административного суда от 24 декабря 2024 года.

Судья в отставке Донецкого апелляционного суда Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда, что привело к значительному повышению его пенсии.

Об этом говорится в решении Черниговского окружного административного суда от 24 декабря 2024 года. Кроме того, суд обязал Пенсионный фонд провести перерасчет пенсии задним числом.

Это явилось результатом решения Черниговского окружного административного суда от 24 декабря 2024 года. Судья ушел на пенсию еще в 2020 году, когда его судейское вознаграждение составляло 208 098 гривен.

Уже 28 августа 2020 г. Донецкий окружной административный суд принял решение, согласно которому Пенсионный фонд должен был провести перерасчет пенсии с учетом 40 лет стажа на должности судьи, выплачивая 90% от судейского вознаграждения. Это решение вступило в законную силу 20 ноября 2020 года.

15 августа 2024 года Будулуца обратился в Пенсионный фонд с требованием произвести перерасчет пенсии за 2021-2024 годы, учитывая изменения в размере судейского вознаграждения на эти годы.

Решение суда включает справки размеры вознаграждения на 01.01.2021, 01.01.2022, 01.01.2023 и 01.01.2024. Согласно этим справкам, с января 2024 года его пенсия должна составлять 269,7 тысяч гривен в месяц. Суд обязал Пенсионный фонд Украины в Черниговской области провести перерасчет и выплатить корректируемую пенсию.

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