Он решил устроиться на работу в полиции, чтобы обеспечить свою семью продуктами питания.

Харьковский городской суд Дзержинского района признал местного жителя виновным в сотрудничестве с российскими оккупантами.

Согласно информации , принятой в Едином государственном реестре судебных решений, гражданин занимал должность "оперуполномоченного уголовного розыска" в полицейском органе, созданном российскими оккупантами в Изюме.

В своей роли он принимал заявления от граждан о бытовых преступлениях, собирал показания и участвовал в осмотре мест событий. Его деятельность прекратилась после того, как территория была освобождена от Вооруженных Сил Украины.

В ходе судебного заседания обвиняемый объяснил свои действия тем, что после начала полномасштабного вторжения в Россию он учился в Харьковском национальном университете внутренних дел. Вернувшись домой в село Бригадировка, которое в то время было оккупировано российскими войсками, он решил устроиться на работу в полиции, чтобы обеспечить свою семью продуктами питания.

Обвиняемый признал, что работал в структуре окупантов, получая еду и финансовое вознаграждение за свою службу. В то же время, он не считал свои действия серьезным преступлением и не признал себя виновным.

В деле есть доказательства, подтверждающие участие мужчины в работе оккупационного правоохранительного органа, в частности, трудовой договор и протокол.

Решение суда

Суд вынес приговор — 13 лет заключения с конфискацией имущества. Срок наказания начинается с момента содержания обвиняемого. Кроме того, после отбывания наказания ему запрещено в течение следующих 13 лет занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления или публичных должностях.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут загреметь за решетку за хранение дров

Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.